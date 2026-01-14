きょう14日（水）は、北日本や北陸では雪や雨が降り、雷を伴う所もあるでしょう。北日本を中心に風も強まっているため、あす15日（木）にかけて暴風や暴風雪、高波に警戒してください。あすは、北日本では引き続き雪や雨が降るでしょう。その他の地域は午前中一旦雨が落ち着くものの、低気圧や前線が本州付近を通過する影響で、午後は西日本から東日本の日本海側から所々で雨が降り始めるでしょう。大学入学共通テストがいよいよ17