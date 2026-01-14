「チーズの虜 焼きカルボナーラ」セブン−イレブン・ジャパンは、1月13日から、「チーズの虜」シリーズとして、チーズを使った商品を順次発売している。「チーズの虜」シリーズは、チーズの持つ多様な魅力を最大限に引き出し、焼きパスタやフランクドッグなど商品ジャンルを横断して発売し、様々な角度で新しい発見とわくわく感を届ける。寒くなる季節に心と身体を満たしてくれる、温めておいしいチーズグルメは、冬のごちそうにも