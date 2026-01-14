「水ピカ」シリーズ生活雑貨メーカーのマーナは、ロングセラーのお掃除アイテム「これは使える！」シリーズを全面リニューアルする。水だけで水垢や茶しぶを落とす機能性はそのままに「水ピカ」シリーズ（全7アイテム）として1月13日から発売した。1997年の発売以降、累計出荷数1700万個を突破するなど好評を得ている「これは使える！」シリーズ。不均一な凹凸のあるアクリルパイルに施した、マーナ独自の「ハード樹脂加工」が特長