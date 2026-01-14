「ザ・クレープ＜キャラメルマカダミア＞」森永製菓は、しっとり・もちもち食感のクレープ生地のクレープアイス「ザ・クレープ」ブランドから、1月19日に「ザ・クレープ＜キャラメルマカダミア＞」を期間限定で発売する。風味豊かな小麦粉を使用し（フランス産小麦使用）、ラム酒の香りをほんのりとまとわせたクレープシートで、キャラメルアイスとバニラアイス、そして2種類のアイスと相性の良い少しビターなチョコを包んだ。キャ