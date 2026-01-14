ロッテは14日、2026年チームスローガンを「PLAYFREE.WINHARD.」に決定したと発表した。世代を問わず高い競争力を備えたチームづくりを目指し、それに加えて球団理念の価値観（VALUES）の一つである「常に楽しむ（HAVEFUN）」を重視し、現役時代に日本一を知るサブロー監督のもと明るく活気あるチーム作りを推進。2026年はサブロー監督が目指すベースボールを言語化したこのスローガンを掲げ、リーグ優勝、そして日本一