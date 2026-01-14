元テレビ朝日社員の玉川徹氏が14日、コメンテーターを務める同局「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜前8・00）に出演。1日に肺がんのため亡くなったフリーアナウンサーの久米宏さん（享年81）を追悼した。久米さんは、TBSアナウンサーからフリーに転身。1978年には黒柳徹子（92）とコンビで「ザ・ベストテン」の司会を務め、最高視聴率は41・9％（81年9月）と伝説の音楽番組となった。また、テレビ朝日「ニュースステー