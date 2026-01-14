ロッテは14日、新外国人投手3選手の背番号を発表した。これに伴い、金澤岳二軍バッテリーコーチの背番号が「73」から「89」に変更となった。▼ 投手ホセ・カスティーヨ11アンドレ・ジャクソン42サム・ロング73