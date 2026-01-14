◆ オールスター2度の正捕手がWBC初参戦へトロント・ブルージェイズは現地時間13日、アレハンドロ・カーク捕手（27）が今年3月に行われるワールド・ベースボール・クラシック（WBC）にメキシコ代表として参戦することを発表した。カークは2020年のMLBデビューから通算564試合に出場。2022年にはオールスターゲーム初選出に加え、シルバースラッガー賞にも輝いた。昨季は130試合に出場して打率.282、15本塁打、OPS.769を記録。