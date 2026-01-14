NTT西日本 滋賀支店、NTTビジネスソリューションズ、マクニカは1月13日、滋賀県の「Shiga Smart Access自動運転チャレンジ事業」をShiga Smart Access自動運転チャレンジ事業に係るコンソーシアム（代表者：NTT西日本、構成員：NTTビジネスソリューションズ）にて実施することを発表した。自動運転EVバスを手掛けるマクニカと共に、滋賀県における「持続可能な地域交通ネットワークの維持・活性化」といった地域課題の解決に向け、