災害対策本部の運営訓練香川県庁 香川県は14日、南海トラフ地震を想定した災害対策本部の運営訓練をしました。 訓練は、香川県で最大震度6弱の地震が起こった想定です。県や市町、警察や消防など42の団体から約290人が参加しました。 災害対策本部会議では自治体などから道路の断絶が報告されました。 本部長を務める池田知事は自衛隊のヘリコプターなどの手配を指示し、人命救助を最優先するよう呼