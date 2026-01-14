歌手でタレントの松田ゆう姫が、プロダンサーでアーティストの後藤慶太郎と結婚したことを１４日、インスタグラムで発表した。ゆう姫は芸能一家の末っ子。俳優の松田優作さん（１９８９年逝去、享年４０）を父、女優の松田美由紀を母に持つ。長兄の松田龍平、次兄の松田翔太も俳優として活躍しており、１９８７年に生まれた。龍平は２００９年にモデルで女優の太田莉菜と結婚（１７年離婚）し、２１年にモデルのモーガン茉愛