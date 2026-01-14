結木滉星 結木滉星が、現在放送中のNHK大河ドラマ『豊臣兄弟！』（NHK総合 日曜午後8時00分〜）に、新たな顔ぶれとして加わることがわかった。第7弾キャスト発表により、織田勢の新メンバーとして出演が決定。結木にとって、大河ドラマへの出演は今回が初となる。結木が演じるのは、織田信長の三男・織田信孝だ。家督を継いだ兄・信忠とともに信長の天下統一を支える重要なポジションであり、四国遠征中に「本能寺