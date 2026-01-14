1月7日、長野市の県道交差点で軽トラックと自転車が衝突する事故があり自転車に乗っていた96歳の男性が13日死亡しました。1月7日の午後4時ごろ長野市稲田の県道交差点で軽トラックと自転車が衝突する事故がありました。リポート「自転車はここから横断歩道を走っていたところ若槻東条方面から右折してきた軽トラックとぶつかったということです」この事故で、自転車に乗っていた長野市若槻団地の無職・松木忠造さん（96）が