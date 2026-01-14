菅生新樹が主演するドラマ「人は見た目じゃないと思ってた。」（テレ東系）が、毎週木曜0時30分から放送中だ。本作は人は誰のため、何のために“見た目”に拘るのか…ルッキズムの現代社会に一石を投じるファッションヒューマンドラマ。「人は見た目ではなく中身」だと信じて生きてきた主人公・石黒大和が、ファッション雑誌の世界に身を投じたことをきっかけに成長していく姿を描く。本作が全国放送の連続ドラマ初主演となる