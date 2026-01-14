元おニャン子クラブのメンバーで歌手・タレントの渡辺美奈代（56）が12日、自身のブログを更新。息子たちからのリクエストに応え、 “手作りお善哉”作りを公開し、ファンから反響を呼んでいる。【写真】「めっちゃ美味しそう」渡辺美奈代がコトコト煮込んで作った“手作りお善哉渡辺は、まず「大納言」と題してブログを更新し、北海道産の大納言小豆の写真とともに「今日は 子供達から ずっとリクエストされていたお善哉を 作