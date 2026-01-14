きょう14日放送のMBSテレビ『水野真紀の魔法のレストラン』（毎週水曜後7：00※関西ローカル）は、御堂筋線の駅近くにある行列店を紹介する。【写真】『魔法のレストラン』澤田州平シェフが披露する「澤田流 麻婆まぜそば」新大阪駅「中国料理 ファンファン」は、多いときに50人以上が並び、9割以上が注文するという麻婆豆腐が人気。1日に平均230丁、重さ約70キロの豆腐を使い、また、炒めるときに崩れないように2時間かけ