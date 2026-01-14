東京・足立区の寺で練炭を使って住職を殺害した罪などに問われている女の初公判が開かれ、女は「私は無実です」と述べ、無罪を主張しました。石材会社・元役員の青木淳子被告（66）は2023年7月、社長の男と共謀し、足立区の寺の地下にある納骨堂に侵入し、練炭に火をつけて住職の男性（当時70）を一酸化炭素中毒に陥らせ、殺害した罪などに問われています。東京地裁できょう行われた初公判で、青木被告は「私は無実です」と述べ、