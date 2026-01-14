◇NBAレイカーズーホークス（2026年1月13日クリプト・ドットコム・アリーナ）NBAレイカーズは、13日（日本時間14日）に本拠地でホークス戦と対戦。試合前会見でJJ・レディックHCが八村塁の起用法について言及した。昨年12月28日（同29日）の本拠地キングス戦後、チームに右ふくらはぎの張りを訴えた八村。そこから数試合欠場する中で、診断結果は右ふくらはぎの肉離れだった。欠場が続く中で、12日（同13日）の敵地キ