中部電力が浜岡原発の安全審査で地震の想定を過小評価していた問題で、原子力規制委員会は中部電力に対して報告を求め、立ち入り検査を行うことを決めました。規制委員会の14日の会合では、品質や信頼性の確保をめぐる前提を根底から覆すものだとして、不正の経緯や原因などについて報告を求めることを決めました。また、中部電力への立ち入り検査を実施することも決定し、どのような体制や手順で安全審査に必要な書類を作成してい