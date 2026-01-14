タレントの松田ゆう姫（38）が14日、自身のインスタグラムを更新。結婚したことを明かした。松田は「ご報告があります」と書き出し「私事ではございますが、このたび結婚することになりました。お相手は、Dリーガーでアーティストの後藤慶太郎さんです」と報告した。続けて「彼は穏やかで本当に優しく、一緒にいると、まるで温泉に浸かっているような心地よさと安心感を与えてくれる人です」と後藤の性格をつづった。周囲