西高東低の気圧配置の影響で、山形県でも雪の降っているところが多くなっています。山形地方気象台によりますと、豪雪地の西川町大井沢では、午前10時までの24時間降雪量が28センチとなり、積雪の深さは151センチとなりました。地元の人「きょう、結構降りましたね」また、海沿いでは風が強く、離島の飛島では、けさ最大瞬間風速30メートルを観測しました。きょう、海上は大しけが続く見込みです。この影響で飛島に向かう定期船も