世論調査会社のイプソス株式会社（東京都港区）は、このほど「イプソス生活費モニター」を発表しました。それによると、日本人の半数以上が「インフレは通常の状態に戻らない」と考えており、30カ国で最も多くなりました。また、今後1年間で、自分の生活水準が「上昇する」と回答した日本人は30カ国で最も少ないことがわかりました。【グラフ】自国のインフレが落着き、通常に戻るまでにどのぐらい時間がかかると思いますか？調査