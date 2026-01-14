「カラス」は非常に賢く、人間の小学校低学年ほどの知能を持つといわれています。人間の言葉や、ほかの動物の鳴き声を真似することもあり、実際に驚いた経験がある人も少なくないのではないでしょうか。今、Xでは、牧場の牛舎に現れたカラスのある行動に注目が集まっています。【動画】完全に真似てる…「アイヨッ！」完璧すぎるカラスの牛追い「うちの従業員の牛追ってる時の声やん……」そんなコメントとともに公開された28秒ほ