けさ山形県南陽市で住宅火災があり、１人の遺体が発見されました。 【画像】火災現場 現在、この家に住んでいる男性と連絡が取れず、警察と消防が遺体の身元の確認や出火原因などを調べています。 警察や消防によりますと、きょう午前７時すぎ、南陽市漆山で「２階から火と煙が出ている」などと近隣住民から１１９番通報がありました。 火は通報からおよそ３時間後の午前１０時すぎに鎮火となりましたが、建物の中から身元の分