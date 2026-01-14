Ê¡²¬À¾½ð¤Ï14Æü¡¢Ê¡²¬»ÔÀ¾¶è°¦ÅæÉÍ4ÃúÌÜÉÕ¶á¤ÎÆ»Ï©¾å¤Ç13Æü¸á¸å7»þ20Ê¬¤´¤í¡¢ÄÌ¹ÔÃæ¤Î½÷À­¤¬¸«ÃÎ¤é¤ÌÃË¤«¤é¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤Ç¥¹¥«¡¼¥ÈÆâ¤òÅð»£¤µ¤ì¤ë»ö°Æ¤¬È¯À¸¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢ËÉÈÈ¥á¡¼¥ë¤Ç·Ù²ü¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£ÃË¤Ï20¤«¤é30Âå¤¯¤é¤¤¡¢¿ÈÄ¹170¤«¤é180ÄøÅÙ¡£¹õ¿§¥­¥ã¥Ã¥×Ë¹¤òÃåÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£