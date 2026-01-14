〜 2025年の「後継者難」倒産動向 〜2025年の「後継者難」倒産（負債1,000万円以上）は454件（前年比1.9％減）で、6年ぶりに前年を下回ったが、過去2番目の高水準だった。後継者がいないため倒産に追い込まれる企業は多く、2022年から4年連続で400件台で高止まりしている。要因別では、代表者などの「死亡」が224件（同13.1％減）で、ほぼ半数（構成比49.3％）を占めた。また、「体調不良」も158件（前年比4.6％増）発生し、