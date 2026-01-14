去年５月、福山市のコンビニエンスストアの駐車場で男性を蹴るなどし、バッグを奪った疑いで高校生ら３人が逮捕されました。 福山市に住む１８歳の高校生ら３人は、去年５月、福山市のコンビニの駐車場で金属バットなどを持って 当時１９歳の男性に「動いたら殺す」などと脅し、暴行を加えショルダーバッグを奪った疑いがもたれています。 男性は複数回足で蹴られるなどし全身を打撲するなどして全治１０日のけがをしまし