任期満了に伴う竹原市長選挙で初当選した平井明道新市長が初登庁しました。 竹原市の平井明道新市長は市役所に初登庁し、約１００人の職員や市民に出迎えられました。 元市議の平井市長は去年１２月の選挙で、「市民ファースト」の政治を訴え３選を目指していた今栄前市長を破り初当選を果たしました。 ■竹原市・平井明道市長 「歴史ある竹原市のかじ取り役を任されたという思いで今回市長にならせていただいて責任と使