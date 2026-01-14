体の回転が止まってボールに合わせると手打ちになってしまう。わかってはいてもなかなかできない「下半身リード」。女子プロの中でもショットメーカーの山内日菜子が、小学生の頃からよくやったというドリルを教えてもらった。【写真】左ポッケを右手で持って引っ張りながらスイング！ 左腰が回る動きをマネしたい◇◇◇小学生の頃から左後ろのポッケを引く素振りをよくしていました。もし「下半身リードができない」、「腰が