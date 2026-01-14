新年の挨拶や成人式などで、振袖姿を見る機会が多くなるこの季節。女子プロも自身のSNSなどで振袖姿を披露したりと、普段とは違った一面を見せてくれている。そこで「振袖が似合う女子プロは誰か」、雑誌『ALBA』の読者にアンケートを実施。脇元華と同率の10位に選ばれたのは、今季の米女子ツアー出場権を死守した西村優菜だ。【ランキング】小祝さくらに都玲華……振袖が似合う女子プロは？ 1位〜10位まとめ【10位タイ】西村優菜