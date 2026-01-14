長崎労働基準監督署は、作業現場で安全措置を講じなかった疑いで西海市の大島造船所を書類送検しました。 労働安全衛生法違反の疑いで書類送検されたのは、西海市の大島造船所と係長1人です。 去年3月、造船所の工場内で40代の男性作業員が高さおよそ4メートルのブロックから墜落する事故があり作業員は翌日に死亡しました。 労働安全衛生法では高さ2メートル以上の場所で作業を行う際は囲いや手すりなどの墜落防止