ピンゴルフジャパンから、新作ドライバーのアナウンス。「『G440』ドライバーの「飛び重心」を搭載したPING史上最高MOIの『G440 K』ドライバーならびに、HL史上最高MOI『G440 K HL』ドライバーを2月5日（木）より全国の取扱店にて発売いたします」と、同社広報。店頭試打は1月15日から開始するとのこと。【画像】コレが『G440K』ドライバーを構えた顔昨年秋から欧米男子ツアーに供給開始され、国内男子でも「三井住友VISA太平洋マ