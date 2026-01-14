映画『隣のステラ』のBlu-ray＆DVDが、1月21日より発売される。同時にレンタルも開始される。発売に先駆けて、Blu-ray豪華版に収録される特典ディスクから、撮影現場の裏側を収めたメイキング映像の一部が公開された。あわせて、特典ディスクの総収録時間が200分を超えることも明らかになった。【動画】豪華版封入特典ディスク収録メイキング映像本作は、「別冊フレンド」で2022年に連載が始まった餡蜜による同名漫画を福本莉