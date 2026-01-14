フリーアナウンサーの小宮悦子さん（67）が14日、久米宏さんが亡くなったことを受け、事務所の公式Xで追悼のコメントを寄せました。小宮さんは、久米さんがメインキャスターを務めていた『ニュースステーション』で、1998年9月に番組を卒業するまでの約13年間、サブキャスターを担当。久米さんからは、親しみを込め「悦ちゃん」と呼ばれていました。小宮さんは「実感のない、この不思議な感覚をどうしたものか、 途方に暮れていま