熊本市教育委員会は、学校給食施設の老朽化などに対応するため、2040年までに8施設へ再編・統合する方針を明らかにしました。 【写真を見る】熊本市教委学校給食施設を2040年までに8か所へ集約老朽化・少子化に対応 熊本市の市立学校は現在、給食の単独調理場が85施設、共同調理場は13施設ありますが、このうち43施設で築40年を超えていて、衛生管理基準を満たしていません。 一方で児童・生徒の数は、今後25年間で約1万400