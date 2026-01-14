韓国の李在明大統領が高市首相に贈ったドラムのセット（大統領府提供・共同）韓国大統領府は14日、奈良県を訪問した李在明大統領が、高市早苗首相に韓国製のドラムのセットをプレゼントしたと明らかにした。ドラムは高市氏の趣味。大統領府は、演奏のリズムを取る中心的な楽器で「強靱な推進力と柔軟な調和が、首相の政治哲学と相通じる」としている。高市氏は学生時代、ヘビーメタルバンドでドラムを担当。13日の首脳会談後に