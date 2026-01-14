「大相撲初場所・３日目」（１３日、両国国技館）結びの一番で平幕義ノ富士が横綱豊昇龍を寄り切り、２場所連続２個目の金星で初日を出した。相撲ファンからは分厚い懸賞金の持ち方に大きな反響が集まった。まるでセカンドバックを抱えるように５０本の懸賞金を左手で持った義ノ富士。支度部屋では「やってみたかった。初めて２列（の束）でもらえた」と明かした。この姿にファンは「辞書を抱えた大学生みたい」「図書館に