TBS江藤愛アナウンサー（40）が14日、同局系「ひるおび」（月〜金曜午前10時25分）に出演。同局系音楽番組「ザ・ベストテン」やテレビ朝日系「ニュースステーション」のキャスターを務め、今月1日に81歳で亡くなった元TBSアナウンサー久米宏さんの思い出を語った。10年前に久米さんとラジオ番組で共演したといい「初めてお会いするので、偉大な先輩だったのですごく緊張していたんですけれども」と当時を回顧。「『僕がTBSだったこ