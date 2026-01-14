米スポーツサイト「ブリーチャーリポート」は１３日（日本時間１４日）、ブルージェイズからＦＡとなっているボー・ビシェット内野手（２７）の争奪戦で「フィリーズが獲得レースで最有力候補に浮上している」と報じた。ビシェットは１２日（同１３日）にフィリーズのオンライン面談を実施。ニューヨーク・ポスト紙のジョン・ヘイマン記者は自身のＸ（旧ツイッター）に「参考までに、非常に順調に進んだと伝えられている」と投