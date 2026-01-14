ＭＬＢ公式サイトは１３日（日本時間１４日）、ダイヤモンドバックスがカージナルスから通算３５３本塁打のノーラン・アレナド内野手（３４）をトレードで獲得したと伝えた。交換要員は昨年のドラフトで８巡目（全体２４３位）で指名された右腕のジャック・マルティネス投手（２２）。アレナドはカージナルスと２年４２００万ドル（約６７億円）の契約が残っており、ダイヤモンドバックスは３１００万ドル（約４９億３０００万