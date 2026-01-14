メーガン妃が７月に開催される２０２７年インヴィクタス・ゲームの１年前の祝賀行事を行うヘンリー王子を応援するため、４年ぶりに英国に戻る可能性が浮上しているという。米芸能サイト「ページ・シックス」が先日、報じた。ヘンリー王子が主催するインヴィクタス・ゲームは負傷した軍人、病気の軍人、退役軍人の両方を対象とした国際的なスポーツイベントで、来年には英国バーミンガムで開催される。王室およびＶＩＰ執行委