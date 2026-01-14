女優の相武紗季（４０）が１４日、都内で行われた「いちごさんどう２０２６発表会」に出席した。佐賀県のブランドいちご「いちごさん」と表参道のカフェやレストラン１２店舗がコラボし、メニューを提供するイベント「いちごさんどう２０２６」が、１月１５日から３月３１日までの期間で開催される。相武は「いちごさん」をイメージした赤いワンピース姿で登場。いちごさんが５周年、そして相武の第２子も５歳ということで、