【新興国通貨】対ドルでもペソ高傾向継続=メキシコペソ ドルメキシコペソは中南米市場で1ドル=17.81ペソ台を付けるなど、ドル安ペソ高の流れ。直近の安値を割り込み、2024年7月以来のドル安県を付けている。昨日はドル円だけでなく、ユーロドル、ポンドドルなどでのドル高が目立っていたが、対メキシコペソではドル安ペソ高の継続となっている。先週公表された12月のメキシコ中銀会合の議事要旨が今後の利下げ継続に慎