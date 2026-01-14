【新興国通貨】ドル人民元は6.97台後半推移＝中国人民元 元高の流れが継続。今週に入って6.97台前半を付ける動きが見られた。直近少し戻すも6.97台後半推移とドル安元高の流れ。 対円では元高に加えて円高の動きから上昇。午前に22.849円を付けた。1994年の人民元切り下げ以降で最も高い水準。 USDCNY6.9774