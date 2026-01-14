東京午前のドル円は１５９．４５円付近まで円安推移し、２０２４年７月以来の円安水準を更新。解散・総選挙報道を背景とした円安、円債安が続いている。ベネズエラに続き、米国がイラン攻撃を開始する可能性があり、リスク回避的な雰囲気はあるものの、逃避的な円買いは見られない。 ユーロ円は１８５．５７円付近、ポンド円は２１４．０１円付近、豪ドル円は１０６．５６円付近まで上昇。ユーロ円は最高値付