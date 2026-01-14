１４日前引けの日経平均株価は前営業日比８６４円７６銭高の５万４４１３円９２銭と大幅続伸。前場のプライム市場の売買高概算は１１億９１５９万株、売買代金概算は３兆４７８２億円。値上がり銘柄数は１１６８、対して値下がり銘柄数は３７８、変わらずは５７銘柄だった。 きょう前場の東京株式市場は、日経平均が大幅続伸した。前日の急騰の反動も警戒されたが、引き続き物色意欲は旺盛で日経平均は５万４０００円台半ば