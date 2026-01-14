１２日の新馬戦を５馬身差で逃げ切ったニシノサリーナ（牝３歳、栗東・橋口慎介厩舎、父シルバーステート）は、引き続き池添謙一騎手でクイーンＣ・Ｇ３（２月１４日、東京競馬場、芝１６００メートル）に向かう。同馬は２３年の七夕賞と２５年のエプソムＣを勝ったセイウンハーデスの全妹で、デビュー戦から注目を集めていた。