女優・榊󠄀原郁恵の次男で俳優の渡辺拓弥が１４日、自身のインスタグラムで昨年７月に結婚していたことを発表した。渡辺は「昨年７月に兼ねてよりお付き合いしていた方と結婚しましたことをご報告いたします」（原文ママ）と書き出し、風車を手にする写真を公開。お相手については「長いこと」お付き合いしていたといい、「家族同様に支えてくれて、安心して楽しく過ごせるなら、これはもう家族だ！そんな想いでプロポ