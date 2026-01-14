■これまでのあらすじ結婚して1年、夫は妻との食事に悩みがあった。それは妻の「一口ちょうだい」癖だ。直箸で人の皿からおかずを奪い、夫が別に食べたくもないものを「おあいこ」と言って押し付けてくる。注意しても「器が小さい」と逆に妻から責められてしまう。夫は自分の頼んだものを食べたいだけなのに…。妻のうれしそうな顔を見るのは嫌いじゃない。この間は怒りすぎたし、スイーツでも買って帰ったら喜んでくれるだろうか