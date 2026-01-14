2026年初の警察署長会議が13日開かれ別府ひき逃げ事件を含む、未解決事件の検挙など2026年取り組むべき課題について確認しました。 警察署長会議 ◆県警 幡野徹本部長「令和4年に別府市内で発生した殺人等事件をはじめとした重要未解決事案はいずれも県警察が全力を挙げて取り組むべき最重要課題である」 会議には県内15の警察署長や県警本部の幹部職員などおよそ60人が参加しました。 警察署長会議